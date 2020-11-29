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Другий тур виборів мера Чернівців: спостерігачі вже фіксують порушення

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Спостерігачі повідомили про перші порушення, які виявили у день другого туру виборів мера Чернівців, 29 листопада. Зокрема, вони стосуються нестачі виборчих скриньок, дострокового заповнення протоколу підрахунку голосів, передає УНН з посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

Так, спостерігачі 29 листопада, у день повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови, фіксують неналежне матеріально-технічне забезпечення на виборчих дільницях: недостатню кількість стаціонарних та переносних виборчих скриньок, розміщення кабінки одночасно для людей з інвалідністю та з підозрою на вірусні захворювання.

На виборчій дільниці № 730470 за адресою вул. Руська, 228Б (Чернівецький професійний ліцей сфери послуг) члени дільничної виборчої комісії заповнили протокол підрахунку голосів, заявили в ОПОРІ.

“Станом на 9:00 члени комісії вписали у протокол прізвища та підписи членів ДВК. Спостерігачі викликали поліцію”, — додали в організації.

Вказано також, що на виборчій дільниці № 730528 у присутності поліції представниці екзитполу проводили опитування. Після звернення спостерігача ОПОРИ в поліцію, сторонні покинули дільницю.

“Спостерігач ОПОРИ зафіксував факт присутності представниць екзитполу безпосередньо на виборчій дільниці, при цьому, присутня була і поліція. За їхніми словами, бути присутніми у приміщенні для голосування їм дозволила голова дільничної виборчої комісії. Після того, як спостерігач звернувся до поліції, усіх сторонніх осіб вивели із приміщення. Станом на 10:00 на дільниці немає сторонніх осіб”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними поліції, у Чернівцях, де 29 листопада відбувається другий тур виборів мера, відкриття виборчих дільниць відбулося вчасно та без порушень.

29 листопада у Чернівцях повторно голосують на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”.

У повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

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