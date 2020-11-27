У Чернівцях 29 листопада відбудеться другий тур місцевих виборів - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Чернівцях на 29 листопада призначене повторне голосування на виборах міського голови, в якому орієнтовно візьмуть участь більше 185,5 тисяч виборців, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
“29 листопада у Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови...У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців”, — йдеться у повідомленні.
Так, до виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови включені два кандидати:
— Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії “Єдина альтернатива”);
— Віталій Михайлішин (висунутий місцевою організацією політичної партії “Команда Михайлішина”).
“За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня 2020 року зазначені кандидати отримали найбільшу кількість голосів виборців. Так, Роман Клічук — 27,29 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, Віталій Михайлішин — 21,33 %”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, наразі з переможцями другого туру виборів визначилися у Дніпрі, Нікополі Дніпропетровської області та Дрогобичі Львівської області.
Пізніше були оприлюднені результати другого туру у Черкасах та Львові.