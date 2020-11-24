Другий тур виборів мерів: у Дніпрі, Нікополі та Дрогобичі визначили переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпрі, Нікополі Дніпропетровської області та Дрогобичі Львівської області визначили переможців другого туру виборів мерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Громадянської мережі ОПОРА.
Так, увечері 23 листопада Дніпровська міська ТВК встановила результати повторного голосування з виборів Дніпровського міського голови. За Бориса Філатова (“Пропозиція”) проголосували 150 тис. 782 виборці, що становить 78,07%. За Загіда Краснова (“Громадська сила”) свої голоси віддали 36 тис. 262 виборці (18,77%). У виборах взяли участь 193 тис. 119 дніпрян. 6073 бюлетені були визнані недійсними.
У цей же день також встановила результати Нікопольська міська ТВК. Серед претендентів на посаду Нікопольського міського голови найбільше голосів набрав Олександр Саюк (“За майбутнє”). За нього проголосували 12 тис. 533 виборці (54,64%). За Руслана Олійника (“Слуга народу”) — 9637 виборців (42,01%). У повторному голосуванні в Нікополі взяли участь 22 тис. 937 виборців. 767 виборчих бюлетенів визнано недійсними.
Окрім того, 23 листопада Дрогобицька міська ТВК опрацювала 100% протоколів про підрахунок голосів виборців під час повторного голосування за очільника Дрогобицької міської територіальної громади. "За попередніми результатами, перемагає чинний міський голова Тарас Кучма", - повідомляють спостерігачі ОПОРИ.
За підсумками повторного голосування за чинного міського голову Дрогобича Тараса Кучму (самовисування), як зазначається, проголосували 13 103 виборці або 50,63%. Натомість його опонент — самовисуванець Андрій Веселий отримав 49,02% або 12 598 голосів виборців.
Нагадаємо, напередодні ЦВК назвала переможців виборів мерів у ще трьох містах. В Ужгороді 51,01% виборців віддали свої голоси за Богдана Андріїва. У Слов’янську за Ляха Вадима — 60,87%. У місті Бердянськ за Баранова Валерія — 49,98%.
Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.
За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.