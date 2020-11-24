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Второй тур выборов мэров: в Днепре, Никополе и Дрогобыче определили победителей

Второй тур выборов мэров: в Днепре, Никополе и Дрогобыче определили победителей

Киев  •  УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепре, Никополе Днепропетровской области и Дрогобыче Львовской области определили победителей второго тура выборов мэров. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служб Гражданской сети ОПОРА.

Так, вечером 23 ноября Днепровская городская ТИК установила результаты повторного голосования по выборам Днепровского городского головы. За Бориса Филатова ("Пропозиция") проголосовали 150 тыс. 782 избирателей, что составляет 78,07%. За Загида Краснова ("Гражданская сила") свои голоса отдали 36 тыс. 262 избирателя (18,77%). В выборах приняли участие 193 тыс. 119 днепрян. 6073 бюллетеня были признаны недействительными.

В этот же день также установила результаты Никопольская городская ТИК. Среди претендентов на должность Никопольского городского головы больше всего голосов набрал Александр Саюк ("За будущее"). За него проголосовали 12 тыс. 533 избирателя (54,64%). За Руслана Олийныка ("Слуга народа") - 9637 избирателей (42,01%). В повторном голосовании в Никополе приняли участие 22 тыс. 937 избирателей. 767 избирательных бюллетеней признаны недействительными.

Кроме того, 23 ноября Дрогобычская городская ТИК обработала 100% протоколов о подсчете голосов избирателей во время повторного голосования за главу Дрогобычской городской территориальной общины. "По предварительным результатам, побеждает действующий городской голова Тарас Кучма", - сообщают наблюдатели ОПОРЫ.

По итогам повторного голосования за действующего мэра Дрогобыча Тараса Кучму (самовыдвижение), как отмечается, проголосовали 13 103 избирателей или 50,63%. При этом его оппонент - самовыдвиженец Андрей Веселый получил 49,02% или 12 598 голосов избирателей.

Напомним, накануне ЦИК назвала победителей выборов мэров в еще трех городах. В Ужгороде 51,01% избирателей отдали свои голоса за Богдана Андриива. В Славянске за Вадима Ляха - 60,87%. В городе Бердянск за Валерия Баранова - 49,98%.

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах выбирали мэров. Повторное голосование за местных голов прошло в таких городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%.

Украинские Национальные Новости

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