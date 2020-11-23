ЦВК назвала переможців виборів мерів у Бердянську, Слов'янську та Ужгороді

"Результати повторного голосування з виборів міських голів 22 листопада. Від ТВК ми поки отримали інформацію про три міста", - вказали у ЦВК.

За даними Центрвиборчкому, перемогу здобули:



В Ужгороді 51,01% виборців (відсоток від загальної кількості виборців, що взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Богдана Андріїва.

51,01% виборців (відсоток від загальної кількості виборців, що взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Богдана Андріїва.

У Слов’янську за Ляха Вадима — 60,87%.

за Ляха Вадима — 60,87%.

У місті Бердянськ за Баранова Валерія — 49,98%.

за Баранова Валерія — 49,98%.

Зазначається, що ЦВК очікує результати з інших міст.

Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.