ЦВК назвала переможців виборів мерів у Бердянську, Слов'янську та Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування з другого туру виборів мерів у Ужгороді, Бердянську Запорізької області та Слов'янську на Донеччині, які відбулися 22 листопада. Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook, передає УНН.
"Результати повторного голосування з виборів міських голів 22 листопада. Від ТВК ми поки отримали інформацію про три міста", - вказали у ЦВК.
За даними Центрвиборчкому, перемогу здобули:
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- В Ужгороді 51,01% виборців (відсоток від загальної кількості виборців, що взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Богдана Андріїва.
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- У Слов’янську за Ляха Вадима — 60,87%.
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- У місті Бердянськ за Баранова Валерія — 49,98%.
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Зазначається, що ЦВК очікує результати з інших міст.
Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.
За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.