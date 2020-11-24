Другий тур виборів: у Черкасах переміг чинний міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Черкасах за результатами другого туру місцевих виборів з 54,33% голосів переміг чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані громадянської мережі ОПОРА.
“Надвечір 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі. У ньому взяли участь 55353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними. За чинного міського голову проголосували 30073 виборці (54,33%), за його опонента — 24331 (44,14%)”, — йдеться у повідомленні.
Так, під час повторного голосування перемогу отримав чинний очільник міста Анатолій Бондаренко від партії “За майбутнє”.
Нагадаємо, як повідомляла ОПОРА раніше, у Дніпрі, Нікополі Дніпропетровської області та Дрогобичі Львівської області визначили переможців другого туру виборів мерів.
Також з переможцем визначилися у Рівному.