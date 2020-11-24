У Рівному визначили переможця другого туру виборів

“24 листопада Рівненська міська ТВК встановила результати повторного голосування на виборах міського голови. Ним став Олександр Третяк, висуванець партії „Європейська Солідарність“. Він набрав 50,24%, тобто 27 451 голосів виборців, а його опонент Віктор Шакирзян, висуванець партії „Рівне Разом“ — 26 057 голосів виборців”, — йдеться у повідомленні.

Для порівняння додається, що на місцевих виборах 25 жовтня Олександр Третяк набрав 16,93% або 10 591 голос, а Віктор Шакирзян — 19,84%, або 12 411 голосів виборців.

Нагадаємо, як повідомляла ОПОРА раніше, у Дніпрі, Нікополі Дніпропетровської області та Дрогобичі Львівської області визначили переможців другого туру виборів мерів.