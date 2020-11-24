У Рівному визначили переможця другого туру виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Рівному встановили результати повторного голосування на виборах міського голови, з 50,24% переміг кандидат від партії “ЄС” Олександр Третяк. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані громадянської мережі ОПОРА.
“24 листопада Рівненська міська ТВК встановила результати повторного голосування на виборах міського голови. Ним став Олександр Третяк, висуванець партії „Європейська Солідарність“. Він набрав 50,24%, тобто 27 451 голосів виборців, а його опонент Віктор Шакирзян, висуванець партії „Рівне Разом“ — 26 057 голосів виборців”, — йдеться у повідомленні.
Для порівняння додається, що на місцевих виборах 25 жовтня Олександр Третяк набрав 16,93% або 10 591 голос, а Віктор Шакирзян — 19,84%, або 12 411 голосів виборців.
Нагадаємо, як повідомляла ОПОРА раніше, у Дніпрі, Нікополі Дніпропетровської області та Дрогобичі Львівської області визначили переможців другого туру виборів мерів.