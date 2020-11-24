В Ровно определили победителя второго тура выборов

"24 ноября Ровенская городская ТИК установила результаты повторного голосования на выборах городского головы. Им стал Александр Третьяк, выдвиженец партии "Европейская Солидарность". Он набрал 50,24%, то есть 27 451 голосов избирателей, а его оппонент Виктор Шакирзян, выдвиженец партии "Ровно Вместе" - 26057 голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Для сравнения добавляется, что на местных выборах 25 октября Александр Третьяк набрал 16,93% или 10 591 голос, а Виктор Шакирзян - 19,84%, или 12 411 голосов избирателей.

Напомним, как сообщала ОПОРА ранее, в Днепре, Никополе Днепропетровской области и Дрогобыче Львовской области определили победителей второго тура выборов мэров.