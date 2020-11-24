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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 28584 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 45097 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 61292 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 84775 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107453 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111366 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124141 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Ровно определили победителя второго тура выборов

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Ровно установили результаты повторного голосования на выборах городского головы, с 50,24% победил кандидат от партии "ЕС" Александр Третьяк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.

"24 ноября Ровенская городская ТИК установила результаты повторного голосования на выборах городского головы. Им стал Александр Третьяк, выдвиженец партии "Европейская Солидарность". Он набрал 50,24%, то есть 27 451 голосов избирателей, а его оппонент Виктор Шакирзян, выдвиженец партии "Ровно Вместе" - 26057 голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Для сравнения добавляется, что на местных выборах 25 октября Александр Третьяк набрал 16,93% или 10 591 голос, а Виктор Шакирзян - 19,84%, или 12 411 голосов избирателей.

Напомним, как сообщала ОПОРА ранее, в Днепре, Никополе Днепропетровской области и Дрогобыче Львовской области определили победителей второго тура выборов мэров.

Украинские Национальные Новости

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