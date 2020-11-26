Садового знову обрали мером Львова

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львові у другому турі виборів міського голови переміг чинний мер Андрій Садовий. Так, львів’яни його обрали вже на четверту каденцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

“Ввечері 25 листопада Львівська міська територіальна виборча комісія оголосила результати голосування у “другому турі” за очільника Львівської міської територіальної громади. Перемогу здобув чинний міський голова Львова Андрій Садовий. За підсумками повторного голосування за чинного міського голову Львова Андрія Садового (Об’єднання "Самопоміч“) проголосували 143 466 виборців або 62,25%. Натомість його опонент — народний депутат від "Європейської Солідарності“ Олег Синютка отримав 37,75% або 84 277 голосів виборців”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що явка виборців у Львівській міській територіальній громаді 22 листопада становила 38,94%. Натомість 5 років тому, коли Андрій Садовий та Руслан Кошулинський змагалися за посаду міського голови Львова у “другому турі”, явка була 40%.

Так, у 2015 році Андрій Садовий переміг із результатом 61,1% або 140 942 голоси. Його конкурент — Руслан Кошулинський (ВО “Свобода”) набрав 36,8% або 85 021 голос. Тобто, у 2020 році за Садового проголосувало на 2 524 виборців більше, ніж п’ять років тому.

Повідомляється, що на місцевих виборах 25 жовтня Андрій Садовий набрав 91 113 голосів виборців (40,9%), а Олег Синютка — 70 682 голосів (31,1%).

Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси. 

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.

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