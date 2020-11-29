У Чернівцях всі виборчі дільниці відкрилися вчасно та без порушень

"Станом на 08:00 112 дільниць на виборах міського голови Чернівців у другому турі відкрилися вчасно та без порушень. Публічну безпеку та порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців, які стежать, щоб вибори відбулися прозоро та згідно чинного законодавства", - повідомили у поліції.

Співробітники поліції несуть службу в посиленому режимі.

"Наразі надзвичайних подій та правопорушень, пов’язаних із процесом волевиявленням, не зафіксовано", - вказали у поліції станом на час відкриття дільниць.

У ЦВК раніше заявляли, що напередодні другого туру виборів мера Чернівців одразу кілька політичних партій повідомили про припинення повноважень своїх членів ДВК. Цей крок з боку партій у ЦВК назвали загрозою організації проведення голосування.

Нагадаємо, у Чернівцях на 29 листопада призначене повторне голосування на виборах міського голови, в якому орієнтовно візьмуть участь більше 185,5 тисяч виборців.