У Чернівцях всі виборчі дільниці відкрилися вчасно та без порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Чернівцях, де 29 листопада відбувається другий тур виборів мера, відкриття виборчих дільниць відбулося вчасно та без порушень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
"Станом на 08:00 112 дільниць на виборах міського голови Чернівців у другому турі відкрилися вчасно та без порушень. Публічну безпеку та порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців, які стежать, щоб вибори відбулися прозоро та згідно чинного законодавства", - повідомили у поліції.
Співробітники поліції несуть службу в посиленому режимі.
"Наразі надзвичайних подій та правопорушень, пов’язаних із процесом волевиявленням, не зафіксовано", - вказали у поліції станом на час відкриття дільниць.
У ЦВК раніше заявляли, що напередодні другого туру виборів мера Чернівців одразу кілька політичних партій повідомили про припинення повноважень своїх членів ДВК. Цей крок з боку партій у ЦВК назвали загрозою організації проведення голосування.
Нагадаємо, у Чернівцях на 29 листопада призначене повторне голосування на виборах міського голови, в якому орієнтовно візьмуть участь більше 185,5 тисяч виборців.