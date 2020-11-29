В Черновцах все избирательные участки открылись вовремя и без нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах, где 29 ноября проходит второй тур выборов мэра, открытие избирательных участков произошло вовремя и без нарушений. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
"По состоянию на 8:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений. Публичную безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей, которые следят, чтобы выборы прошли прозрачно и согласно действующему законодательству", - сообщили в полиции.
Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.
"На данный момент чрезвычайных событий и правонарушений, связанных с процессом волеизъявлением, не зафиксировано", - указали в полиции по состоянию на время открытия участков.
В ЦИК ранее заявляли, что накануне второго тура выборов мэра Черновцов сразу несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов УИК. Этот шаг со стороны партий в ЦИК назвали угрозой организации проведения голосования.
Напомним, в Черновцах на 29 ноября назначено повторное голосование на выборах городского головы, в котором ориентировочно примут участие более 185 500 избирателей.