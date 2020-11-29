Другий тур місцевих виборів у Чернівцях опинився під загрозою - ЦВК

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Напередодні другого туру виборів мера Чернівців, що заплановано на 29 листопада, одразу кілька політичних партій повідомили про припинення повноважень своїх членів ДВК. Цей крок з боку партій загрожує організації проведення голосування. Про це повідомили у Центрвиборчкомі, передає УНН.

До складу Чернівецької ТВК надійшли подання місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень загалом 444 членів дільничних виборчих комісій від цих партій.

Припинення повноважень своїх дільничних хочуть партії:

— ВО Батьківщина — 216 членів ДВК
— Європейська солідарність — 128 членів ДВК
— Наш край — 85 членів ДВК
— Рідне місто — 15 членів ДВК

У ЦВК наголосили, що місцеві організації партій не мають повноважень відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій.

“Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій — у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців.

Центральна виборча комісії зі свого боку вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в місті Чернівці та закликає відповідні місцеві організації партій, членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу”, — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Нагадаємо, у Чернівцях на 29 листопада призначене повторне голосування на виборах міського голови, в якому орієнтовно візьмуть участь більше 185,5 тисяч виборців.

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