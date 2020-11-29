Другий тур місцевих виборів у Чернівцях опинився під загрозою - ЦВК

До складу Чернівецької ТВК надійшли подання місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень загалом 444 членів дільничних виборчих комісій від цих партій.

Припинення повноважень своїх дільничних хочуть партії:

— ВО Батьківщина — 216 членів ДВК

— Європейська солідарність — 128 членів ДВК

— Наш край — 85 членів ДВК

— Рідне місто — 15 членів ДВК

У ЦВК наголосили, що місцеві організації партій не мають повноважень відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій.

“Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій — у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців.

Центральна виборча комісії зі свого боку вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в місті Чернівці та закликає відповідні місцеві організації партій, членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу”, — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Нагадаємо, у Чернівцях на 29 листопада призначене повторне голосування на виборах міського голови, в якому орієнтовно візьмуть участь більше 185,5 тисяч виборців.