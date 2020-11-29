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Второй тур местных выборов в Черновцах оказался под угрозой - ЦИК

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Накануне второго тура выборов мэра Черновцов, запланированного на 29 ноября, сразу несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов УИК. Этот шаг со стороны партий грозит организации проведения голосования. Об этом сообщили в Центризбиркоме, передает УНН.

В состав Черновицкой ТИК поступили представления местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий всего 444 членов участковых избирательных комиссий от этих партий.

Прекращении полномочий своих участковых хотят партии:

— ВО Батькивщина — 216 членов УИК
— Европейская солидарность — 128 членов УИК
— Наш край — 85 членов УИК
— Родной город — 15 членов УИК

В ЦИК отметили, что местные организации партий не имеют полномочий отозвать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий.

“Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочность заседаний участковых избирательных комиссий — в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимой для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссии со своей стороны принимает меры по обеспечению надлежащей организации повторного голосования в городе Черновцы и призывает соответствующие местные организации партий, членов избирательных комиссий и других субъектов избирательного процесса максимально ответственно и осознанно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса”, — сообщили в пресс-центре ЦИК.

Напомним, в Черновцах на 29 ноября назначено повторное голосование на выборах городского головы, в котором ориентировочно примут участие более 185,5 тысяч избирателей.

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