Поліція почала фіксувати порушення на другому турі виборів у Чернівцях

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 11:00 неділі, 29 листопада, до поліції Чернівецької області надійшло одне повідомлення про порушення виборчого законодавства під час проведення виборів Чернівецького міського голови. У Чернівцях поліцейські задокументували порушення законодавства членами виборчої комісії. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Буковини.

“Сьогодні, 29 листопада, на спецлінію “102” звернувся спостерігач Громадянської мережі ОПОРА та повідомив, що на одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців", - йдеться у повідомленні.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК і задокументувала правопорушення.

Наразі слідчі вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Також у поліції Буковини зазначили, що "наразі ситуація під час волевиявлення громадян контрольована".

Нагадаємо, спостерігачі повідомили про перші порушення, які виявили у день другого туру виборів мера Чернівців, 29 листопада. Зокрема, вони стосуються нестачі виборчих скриньок, дострокового заповнення протоколу підрахунку голосів.

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