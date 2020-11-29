Поліція почала фіксувати порушення на другому турі виборів у Чернівцях

“Сьогодні, 29 листопада, на спецлінію “102” звернувся спостерігач Громадянської мережі ОПОРА та повідомив, що на одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців", - йдеться у повідомленні.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК і задокументувала правопорушення.

Наразі слідчі вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Також у поліції Буковини зазначили, що "наразі ситуація під час волевиявлення громадян контрольована".

Нагадаємо, спостерігачі повідомили про перші порушення, які виявили у день другого туру виборів мера Чернівців, 29 листопада. Зокрема, вони стосуються нестачі виборчих скриньок, дострокового заповнення протоколу підрахунку голосів.