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Явка на другому турі виборів у Чернівцях до обіду сягнула лише 6,5% - ОПОРА

Явка на другому турі виборів у Чернівцях до обіду сягнула лише 6,5% - ОПОРА

Київ • УНН

 • 12648 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Явка на другому турі виборів мера у Чернівцях до обіду сягнула лише 6,5%, що більш ніж на половину менше, ніж на голосуванні 25 жовтня в середньому по Україні. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

"Явка виборців у Чернівцях, де 29 листопада проходить повторне голосування на виборах міського голови, станом на 12:00 склала 6,5% (похибка склала 0,75%)", - йдеться у повідомленні.

Явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час становила 13,5%.

Нагадаємо, за даними поліції, у Чернівцях, де 29 листопада відбувається другий тур виборів мера, відкриття виборчих дільниць відбулося вчасно та без порушень. ЦВК також заявило, що голосування триває у штатному режимі.

Спостерігачі вже повідомили про перші порушення, які виявили у день другого туру виборів мера Чернівців, 29 листопада. Зокрема, вони стосуються нестачі виборчих скриньок, дострокового заповнення протоколу підрахунку голосів. Станом на 11:00 неділі, 29 листопада, до поліції надійшло одне повідомлення про порушення виборчого законодавства під час виборів Чернівецького міського голови.

29 листопада у Чернівцях повторно голосують на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”.

У повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

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