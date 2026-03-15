Япония заявила о трудностях с отправкой кораблей в Ормузский пролив
Киев • УНН
Власти Японии оценивают юридические препятствия для сопровождения судов на Ближнем Востоке. Страна планирует высвободить 80 млн баррелей нефти для стабилизации рынка.
Япония заявила, что возможное направление военных кораблей на Ближний Восток для сопровождения судов через Ормузский пролив столкнется с серьезными препятствиями. Об этом сообщил руководитель политического комитета правящей Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяши, передает Bloomberg, пишет УНН.
По словам Такаюки Кобаяши, такой шаг юридически возможен, однако требует тщательной оценки из-за продолжающегося конфликта в регионе.
Хотя юридически это не исключено, учитывая продолжающийся конфликт, это то, что следует тщательно оценивать
Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Япония присоединится к усилиям США по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Этот вопрос может стать одной из тем во время предстоящего визита премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в Вашингтон.
Япония в значительной степени зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, однако страна придерживается пацифистской конституции, которая ограничивает использование военных сил за рубежом. На фоне войны в регионе правительство уже объявило о намерении высвободить 80 млн баррелей нефти из стратегических резервов для стабилизации рынка.
Трамп надеется, что "многие страны" направят военные корабли для охраны Ормузского пролива14.03.26, 17:23 • 5578 просмотров