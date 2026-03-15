Японія заявила про труднощі з відправкою кораблів до Ормузької протоки
Влада Японії оцінює юридичні перешкоди для супроводу суден на Близькому Сході. Країна планує вивільнити 80 млн барелів нафти для стабілізації ринку.
Японія заявила, що можливе направлення військових кораблів на Близький Схід для супроводу суден через Ормузьку протоку зіткнеться з серйозними перешкодами. Про це повідомив керівник політичного комітету правлячої Ліберально-демократичної партії Такаюкі Кобаяші, передає Bloomberg, пише УНН.
За словами Такаюкі Кобаяші, такий крок юридично можливий, однак потребує ретельної оцінки через триваючий конфлікт у регіоні.
Хоча юридично це не виключено, враховуючи триваючий конфлікт, це те, що слід ретельно оцінювати
Питання безпеки та енергетики
Заява прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Японія приєднається до зусиль США для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Це питання може стати однією з тем під час майбутнього візиту прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі до Вашингтона.
Японія значною мірою залежить від поставок нафти з Близького Сходу, однак країна дотримується пацифістської конституції, яка обмежує використання військових сил за кордоном. На тлі війни в регіоні уряд уже оголосив про намір вивільнити 80 млн барелів нафти зі стратегічних резервів для стабілізації ринку.
