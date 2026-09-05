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Япония вложит $550 млрд в США в обмен на более низкие пошлины — теперь в центре сделки ИИ и чипы

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Япония продвинула соглашение об инвестициях в США на $550 млрд в обмен на 15%-ную пошлину. Новый пакет сосредоточат на ИИ и чипах.

Япония вложит $550 млрд в США в обмен на более низкие пошлины — теперь в центре сделки ИИ и чипы

Япония и США продвинулись в реализации масштабного инвестиционного соглашения на $550 млрд, которое стало ключевой частью договоренностей о снижении американских пошлин на японские товары. Теперь все большую роль в новых проектах могут играть искусственный интеллект и полупроводники, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

О прогрессе после переговоров в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем Джеймисоном Гриром заявил министр торговли Японии Рёсэй Акадзава.

С ростом присутствия отраслей искусственного интеллекта и полупроводников мы продолжаем разрабатывать и внедрять проекты, способствующие взаимной выгоде

— сказал Акадзава.

Почему соглашение на $550 млрд важно

Инвестиционный механизм стал центральной частью торгового соглашения, согласно которому президент США Дональд Трамп согласился установить 15%-ную пошлину на японские товары и снизить тариф на автомобили — критически важную для экономики Японии экспортную отрасль.

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Первый пакет предусматривает $36 млрд инвестиций в нефтяные, газовые и сырьевые проекты в США. Второй — еще $73 млрд в атомную энергетику и газовые электростанции.

Сейчас стороны работают над третьим пакетом. Акадзава не стал раскрывать его параметры, однако отметил, что ИИ и полупроводники будут иметь на переговорах "очень значительный вес".

Для Японии есть еще один важный результат переговоров: стороны подтвердили, что США не будут вводить дополнительные пошлины на японские товары сверх тех, которые уже предусмотрены торговым соглашением.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты