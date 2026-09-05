Японія вкладе $550 млрд у США в обмін на нижчі мита – тепер у центрі угоди ШІ та чіпи

росіяни вдарили по Кам'янському – 4 людини загинули, ще 5 постраждали

фсб заявила про підготовку замаху на митрополита Тихона нібито за завданням українських спецслужб

Буданов заявив, що регулярно спілкувався з пригожиним майже до заколоту "Вагнера"

Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном

Україна у 2027 році отримає нові 155-мм САУ "Марта" для заміни радянської та західної артилерії

У Німеччині запустили виробництво тисяч далекобійних дронів для України – один із них б'є на 1500 км

Трамп завуальовано підтримав виробництво ракет Patriot в Україні – американські ЗМІ

росія атакувала багатоповерхівку в Борисполі – там пожежа, двох жінок госпіталізували

Трамп може "віддати" Фолкленди Аргентині, щоб покарати Британію за Іран, аргентинський президент уже висунув вимоги