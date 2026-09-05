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Японія вкладе $550 млрд у США в обмін на нижчі мита – тепер у центрі угоди ШІ та чіпи

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Японія просунула угоду про інвестиції у США на $550 млрд в обмін на 15% мито. Новий пакет зосередять на ШІ та чіпах.

Японія вкладе $550 млрд у США в обмін на нижчі мита – тепер у центрі угоди ШІ та чіпи

Японія та США просунулися в реалізації масштабної інвестиційної угоди на $550 млрд, яка стала ключовою частиною домовленостей про зниження американських мит на японські товари. Тепер дедалі більшу роль у нових проєктах можуть відігравати штучний інтелект і напівпровідники, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Про прогрес після переговорів у Вашингтоні з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром заявив міністр торгівлі Японії Рьосей Аказава.

Зі зростанням присутності галузей штучного інтелекту та напівпровідників ми продовжуємо розробляти та впроваджувати проєкти, що сприяють взаємній вигоді

– сказав Аказава.

Чому угода на $550 млрд важлива

Інвестиційний механізм став центральною частиною торговельної угоди, за якою президент США Дональд Трамп погодився встановити 15% мито на японські товари та знизити тариф на автомобілі – критично важливу для економіки Японії експортну галузь.

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Перший пакет передбачає $36 млрд інвестицій у нафтові, газові та сировинні проєкти у США. Другий – ще $73 млрд в атомну енергетику та газові електростанції.

Зараз сторони працюють над третім пакетом. Аказава не став розкривати його параметри, однак зазначив, що ШІ та напівпровідники матимуть у переговорах "дуже значну вагу".

Для Японії є ще один важливий результат переговорів: сторони підтвердили, що США не запроваджуватимуть додаткових мит на японські товари понад ті, які вже передбачені торговельною угодою.

Японія закуповує зенітні дрони Terra B1, які випробовували в Україні проти "Шахедів"28.08.26, 04:35 • 5567 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Bloomberg
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки