Японія вкладе $550 млрд у США в обмін на нижчі мита – тепер у центрі угоди ШІ та чіпи
Київ • УНН
Японія просунула угоду про інвестиції у США на $550 млрд в обмін на 15% мито. Новий пакет зосередять на ШІ та чіпах.
Японія та США просунулися в реалізації масштабної інвестиційної угоди на $550 млрд, яка стала ключовою частиною домовленостей про зниження американських мит на японські товари. Тепер дедалі більшу роль у нових проєктах можуть відігравати штучний інтелект і напівпровідники, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Про прогрес після переговорів у Вашингтоні з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром заявив міністр торгівлі Японії Рьосей Аказава.
Зі зростанням присутності галузей штучного інтелекту та напівпровідників ми продовжуємо розробляти та впроваджувати проєкти, що сприяють взаємній вигоді
Чому угода на $550 млрд важлива
Інвестиційний механізм став центральною частиною торговельної угоди, за якою президент США Дональд Трамп погодився встановити 15% мито на японські товари та знизити тариф на автомобілі – критично важливу для економіки Японії експортну галузь.
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Перший пакет передбачає $36 млрд інвестицій у нафтові, газові та сировинні проєкти у США. Другий – ще $73 млрд в атомну енергетику та газові електростанції.
Зараз сторони працюють над третім пакетом. Аказава не став розкривати його параметри, однак зазначив, що ШІ та напівпровідники матимуть у переговорах "дуже значну вагу".
Для Японії є ще один важливий результат переговорів: сторони підтвердили, що США не запроваджуватимуть додаткових мит на японські товари понад ті, які вже передбачені торговельною угодою.
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