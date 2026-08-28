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Японія закуповує зенітні дрони Terra B1, які випробовували в Україні проти "Шахедів"

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Японія замовила Terra B1 для захисту військових об’єктів від дронів. Розгорнути перехоплювачі планують у 2027 році.

Японія закуповує зенітні дрони Terra B1, які випробовували в Україні проти "Шахедів"

Японія уклала контракт із компанією Terra Drone на закупівлю зенітних дронів-перехоплювачів Terra B1 та їх подальше серійне виробництво. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Рішення ухвалили після демонстраційних випробувань, у яких, за даними виробника, брали участь 38 компаній зі своїми розробками. Terra B1, як зазначає Terra Drone, єдиний успішно завершив випробування та отримав контракт.

 Terra B1 планують використовувати для захисту японських військових об'єктів

Перші такі дрони планують передати Морським силам самооборони Японії. Надалі Terra B1 можуть використовувати також Сухопутні та Повітряні сили самооборони.

Очікується, що зенітні дрони розгорнуть у Японії вже у 2027 році. Їх планують використовувати для захисту радіолокаційних станцій, кораблів, військових баз та інших критично важливих об'єктів від безпілотників.

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Terra B1 є розвитком Terra A1. Саме попередня версія створювалася за участю японської Terra Drone та українських компаній Amazing Drones і WinnyLab. Terra A1 проходив випробування в Україні, зокрема на Чернігівщині, де його використовували для перехоплення російських ударних безпілотників Shahed.

Характеристики нової версії поки не розкривають

Точні характеристики Terra B1 наразі не розголошуються. Водночас для Terra A1 заявляли дальність застосування до 32 км, максимальну швидкість до 302 км/год, тривалість польоту до 15 хвилин та бойову частину масою 500–650 грамів.

Розробка таких систем набуває для Японії особливого значення через зростання загрози масованого застосування безпілотників у регіоні. Defense Express зазначає, що Китай має значні можливості для виробництва ударних БПЛА, а деякі китайські системи можуть бути дешевшими за іранські Shahed-136, що потенційно дозволяє застосовувати їх у великих кількостях.

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Степан Гафтко

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