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Япония закупает зенитные дроны Terra B1, которые испытывали в Украине против «Шахедов»

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Япония заказала Terra B1 для защиты военных объектов от дронов. Развернуть перехватчики планируют в 2027 году.

Япония закупает зенитные дроны Terra B1, которые испытывали в Украине против «Шахедов»

Япония заключила контракт с компанией Terra Drone на закупку зенитных дронов-перехватчиков Terra B1 и их последующее серийное производство. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Решение приняли после демонстрационных испытаний, в которых, по данным производителя, участвовали 38 компаний со своими разработками. Terra B1, как отмечает Terra Drone, единственный успешно завершил испытания и получил контракт.

 Terra B1 планируют использовать для защиты японских военных объектов

Первые такие дроны планируют передать Морским силам самообороны Японии. В дальнейшем Terra B1 могут использовать также Сухопутные и Воздушные силы самообороны.

Ожидается, что зенитные дроны развернут в Японии уже в 2027 году. Их планируют использовать для защиты радиолокационных станций, кораблей, военных баз и других критически важных объектов от беспилотников.

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Terra B1 является развитием Terra A1. Именно предыдущая версия создавалась при участии японской Terra Drone и украинских компаний Amazing Drones и WinnyLab. Terra A1 проходил испытания в Украине, в частности в Черниговской области, где его использовали для перехвата российских ударных беспилотников Shahed.

Характеристики новой версии пока не раскрывают

Точные характеристики Terra B1 в настоящее время не разглашаются. Вместе с тем для Terra A1 заявляли дальность применения до 32 км, максимальную скорость до 302 км/ч, продолжительность полёта до 15 минут и боевую часть массой 500–650 граммов.

Разработка таких систем приобретает для Японии особое значение из-за роста угрозы массированного применения беспилотников в регионе. Defense Express отмечает, что Китай обладает значительными возможностями для производства ударных БПЛА, а некоторые китайские системы могут быть дешевле иранских Shahed-136, что потенциально позволяет применять их в больших количествах.

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Степан Гафтко

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Война в Украине
Сухопутные силы самообороны Японии
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Япония
Украина