Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

Япония, которая производит по американской лицензии ракеты для Patriot и передает их США, не принимала решение о передаче ракет Украине, поскольку это компетенция США. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.

Никакого решения Япония не принимала. 9 статья Конституции Японии запрещает передавать оружие кому бы то ни было. В связи с напряженной ситуацией в мире, два года назад в Японии была пересмотрена нормативная документация и вместо категорической невозможности передачи оружия была введена программа Официальной помощи в безопасности, согласно которой можно передавать нелетальное вооружение. Но все равно остается запрет передавать странам, которые находятся в состоянии конфликта - сказал Корсунский.

Он дополнительно отметил, что такой запрет касается не только Украины, но и всех стран мира.

Япония производит по американской лицензии ракеты для Patriot и она передает их США. Что будет дальше происходить с этими ракетами не касается японско-украинских отношений. Это компетенция Соединенных штатов - добавил Корсунский.

Напомним,

Информация о возможной поставке ракет для Patriot Украине через США появилась в конце декабря в СМИ. Отмечалось, что Япония готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, который позволит экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в Вашингтон. В свою очередь, США смогут направить больше средств ПВО в Украину.

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