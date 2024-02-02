Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  151344 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  134719 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  146923 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  164181 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  167681 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158343 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

По словам Сергея Корсунского, Япония не принимала решение о передаче Украине ракет Patriot, поскольку является только производителем ракетных систем и передает их США. Что будет дальше происходить с этими ракетами не касается японско-украинских отношений. Это компетенция Соединенных штатов.

Война •   •  16155 просмотра
Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

Кейс Зимы. Эксперты рассказали, чем особенное дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Против чиновника Нацбанка возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебным положением.

Криминал и ЧП •   •  58681 просмотра
Кейс Зимы. Эксперты рассказали, чем особенное дело о злоупотреблениях в Нацбанке

рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк

По оценкам спикера Сил обороны юга Украины, рф сосредоточила более 70 000 военных на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях.

Война •   •  15794 просмотра
рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк

Дела Майдана: сообщили о подозрении экс-командиру и 3 сотрудникам крымского "Беркут" за содействие рф в аннексии территорий полуострова

Бывший командир и 3 офицера крымского "Беркута" обвиняются в государственной измене и пособничестве аннексии Крыма Россией путем захвата огнестрельного оружия и блокирования дорог в 2014 году.

Криминал и ЧП •   •  13570 просмотра
Дела Майдана: сообщили о подозрении экс-командиру и 3 сотрудникам крымского "Беркут" за содействие рф в аннексии территорий полуострова

Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины

российские войска все чаще используют баллистические ракеты в атаках на Украину, поскольку их труднее сбить противовоздушной обороне, чем крылатые ракеты и беспилотники.

Война •   •  20519 просмотра
Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины

Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что функции генеративного ИИ станут доступными для клиентов позже в 2024 году.

Технологии •   •  16285 просмотра
Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года

В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.

Война •   •  16861 просмотра
В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения

Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.

Война •   •  15230 просмотра
россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения

рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Война •   •  13559 просмотра
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине

Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.

Общество •   •  13920 просмотра
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине