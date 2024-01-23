Российские ракеты "Кинжал" проигрывают бой с Patriot, это разочаровывает Китай - СМИ

Китайские эксперты в области обороны разочарованы характеристиками российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", особенно когда Украина их сбивает системой Patriot. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.

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Аналитики отмечают, что Пекин принимает это во внимание, поскольку зенитно-ракетную систему американского производства разворачивает Тайвань, чья армия имеет более десятка батарей в дополнение к системам ПВО собственного производства.

Китай внимательно следит за успехами и неудачами своего российского союзника и украинских войск, оснащенных американским оружием, чтобы подготовить свои силы к потенциальному противостоянию с США по вопросу о будущем Тайваня, который Пекин считает частью китайской территории.

Российские "Кинжалы" не меняют правила игры, как надеялся Кремль. Появляется все больше доказательств того, что то, что говорят США и Украина по этому поводу, является правдой заявил китайский аналитик Инь Цзе о сбитых вражеских ракетах в ноябрьском выпуске Ordnance Industry Science and Technology.

По словам аналитиков, "Кинжалы" по большей части базировались на технологии 1980-х годов, и сейчас их количество, вероятно, очень ограничено.

Наблюдатели акцентируют, что Соединенные Штаты также собирают в Украине большое количество аналитических данных, которые помогут усовершенствовать их ракетные возможности в будущем и одновременно дадут Пекину повод для беспокойства.

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