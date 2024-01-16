Российские самолеты ИЛ-22М и А-50 могли сбить ЗРК Patriot - военный эксперт

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, российские самолеты ИЛ-22М и А-50 могли сбить ЗРК Patriot. Но это предположение достаточно осторожное, заявил он в программе "Линия фронта", передает УНН.

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По мнению эксперта, если самолеты сбили ЗРК Patriot, то это была "астрономическая и неизмеримая" работа наших защитников, потому что это не просто рискованно, но и сложно, ведь его надо было бы разместить достаточно близко к врагу.

Это огромный, сложный, крупногабаритный, длинноразмерный комплекс, который не то чтобы очень мобильный, он излучает мощный радиолокационный сигнал, который фиксируется средствами радиотехнической разведки противника сказал эксперт

Никто в истории еще не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, кроме ВСУ - военный эксперт