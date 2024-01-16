Російські літаки ІЛ-22М та А-50 могли збити ЗРК Patriot – військовий експерт
Київ • УНН
За словами військового експерта Олега Каткова, російські літаки Іл-22М і А-50 теоретично могли б збити систему ППО Patriot, що він називає надзвичайно складним завданням через мобільність системи і потужний радіолокаційний сигнал.
На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, російські літаки ІЛ-22М та А-50 могли збити ЗРК Patriot. Але це припущення досить обережне, заявив він в програмі "Лінія фронту", передає УНН.
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На думку експерта, якщо літаки збили ЗРК Patriot, то це була "астрономічна та невимірювальна" робота наших захисників, бо це не просто ризиковано, а й складно, адже його треба було б розмістити досить близько до ворога.
Це величезний, складний, великогабаритний, довгорозкладальний комплекс, який не те щоб дуже мобільний, він випромінює потужний радіолокаційний сигнал, який фіксується засобами радіотехнічної розвідки противника
Ніхто в історії ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення, окрім ЗСУ – військовий експерт15.01.24, 23:47 • 25916 переглядiв