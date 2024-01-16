Російські літаки ІЛ-22М та А-50 могли збити ЗРК Patriot – військовий експерт

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, російські літаки ІЛ-22М та А-50 могли збити ЗРК Patriot. Але це припущення досить обережне, заявив він в програмі "Лінія фронту", передає УНН.

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На думку експерта, якщо літаки збили ЗРК Patriot, то це була "астрономічна та невимірювальна" робота наших захисників, бо це не просто ризиковано, а й складно, адже його треба було б розмістити досить близько до ворога.

Це величезний, складний, великогабаритний, довгорозкладальний комплекс, який не те щоб дуже мобільний, він випромінює потужний радіолокаційний сигнал, який фіксується засобами радіотехнічної розвідки противника сказав експерт

Ніхто в історії ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення, окрім ЗСУ – військовий експерт