Ніхто в історії ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення, окрім ЗСУ – військовий експерт

Збройні Сили України вкотре пишуть історію. До цього часу ще ніхто і ніколи не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення. Про це в програмі "Лінія фронту" заявив головний редактор Defense Express Олег Катков, передає УНН.

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Катков зазначив, що це чергова нова сторінка військової історії, яку пишуть звитягою та майстерністю українські військові.

Таких літаків у РФ не так і багато. Вони мають величезне значення. На папері їх до 10 одиниць. І це паперові показники. Далеко не всі з них знаходяться у льотному стані