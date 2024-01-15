Ніхто в історії ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення, окрім ЗСУ – військовий експерт
Київ • УНН
Збройні сили України увійшли в історію, ставши першими, хто збив літак дальнього радіолокаційного виявлення, вважає військовий експерт Олег Катков. Він також відзначив інші значні досягнення, серед яких потоплення ракетного крейсера та знищення підводного човна з крилатою ракетою.
Збройні Сили України вкотре пишуть історію. До цього часу ще ніхто і ніколи не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення. Про це в програмі "Лінія фронту" заявив головний редактор Defense Express Олег Катков, передає УНН.
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Катков зазначив, що це чергова нова сторінка військової історії, яку пишуть звитягою та майстерністю українські військові.
Таких літаків у РФ не так і багато. Вони мають величезне значення. На папері їх до 10 одиниць. І це паперові показники. Далеко не всі з них знаходяться у льотному стані
Щодо того, чим ще здивували Сили оборони України під час війни Катков назвав:
- потоплення ракетного крейсера «Москва»,
- знищення крилатою ракетою підводного човна,
- використання вперше надводних дронів.
Військовий експерт розповів, які завдання виконували та як працювали збиті ЗСУ ворожі літаки А-50 та Іл-2215.01.24, 15:32 • 146192 перегляди
Нагадаємо
14 січня з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літака – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.
15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.