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Ніхто в історії ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення, окрім ЗСУ – військовий експерт

Ніхто в історії ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення, окрім ЗСУ – військовий експерт

Київ • УНН

 • 25916 перегляди

Збройні сили України увійшли в історію, ставши першими, хто збив літак дальнього радіолокаційного виявлення, вважає військовий експерт Олег Катков. Він також відзначив інші значні досягнення, серед яких потоплення ракетного крейсера та знищення підводного човна з крилатою ракетою.

Збройні Сили України вкотре пишуть історію. До цього часу ще ніхто і ніколи не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення. Про це в програмі "Лінія фронту" заявив головний редактор Defense Express Олег Катков, передає УНН.

Деталі

Катков зазначив, що це чергова нова сторінка військової історії, яку пишуть звитягою та майстерністю українські військові.

Таких літаків у РФ не так і багато. Вони мають величезне значення. На папері їх до 10 одиниць. І це паперові показники. Далеко не всі з них знаходяться у льотному стані

поінформував військовий експерт.

Щодо того, чим ще здивували Сили оборони України під час війни Катков назвав:

  • потоплення ракетного крейсера «Москва»,
  • знищення крилатою ракетою підводного човна, 
  • використання вперше надводних дронів.

Військовий експерт розповів, які завдання виконували та як працювали збиті ЗСУ ворожі літаки А-50 та Іл-2215.01.24, 15:32 • 146192 перегляди

Нагадаємо

14 січня з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літака – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Лілія Подоляк

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