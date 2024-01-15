Никто в истории еще не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, кроме ВСУ - военный эксперт

Вооруженные Силы Украины в очередной раз пишут историю. К этому времени еще никто и никогда не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом в программе "Линия фронта" заявил главный редактор Defense Express Олег Катков, передает УНН.

Детали

Катков отметил, что это очередная новая страница военной истории, которую пишут победой и мастерством украинские военные.

Таких самолетов в РФ не так и много. Они имеют огромное значение. На бумаге их до 10 единиц. И это бумажные показатели. Далеко не все из них находятся в летном состоянии проинформировал военный эксперт.

Относительно того, чем еще удивили Силы обороны Украины во время войны Катков назвал:

потопление ракетного крейсера "Москва",

уничтожение крылатой ракетой подводной лодки,

использование впервые надводных дронов.

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Напомним,

14 января появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.