Никто в истории еще не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, кроме ВСУ - военный эксперт
Вооруженные силы Украины вошли в историю, став первыми, кто сбил самолет дальнего радиолокационного обнаружения, считает военный эксперт Олег Катков. Он также отметил другие значительные достижения, среди которых потопление ракетного крейсера и уничтожение подводной лодки с крылатой ракетой.
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух
Количество погибших в результате взрыва гранаты депутата на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек, еще одна жертва скончалась от полученных ранений. Расследование нападения в декабре 2023 года, в результате которого также пострадали 26 человек, продолжается.
Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения
Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецке, который, по сообщениям, был осуществлен российской армией 15 января, в результате которого пострадали трое украинцев.
Что Украине необходимо для военного прорыва - Сирский в интервью Reuters
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в более современной военной технике от западных союзников для прорыва в борьбе с российскими оккупантами. Он отметил важность концентрации сил в наиболее уязвимой точке в нужное время.
Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно
Пять стран ЕС - Болгария, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия - призвали Европейскую комиссию ввести таможенные пошлины на украинский сельскохозяйственный экспорт, утверждая, что он подрывает местные рынки. Они также попросили Комиссию проверить, соответствуют ли украинские стандарты производства стандартам ЕС.
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Существует потенциальная угроза применения авиационных боеприпасов.
Канада подготовила и передала Украине документ о соглашении по безопасности - госпожа посол
Канада представила Украине проект соглашения о гарантиях безопасности, сообщила посол Канады в Украине Натали Цмок. Пакт, поддержанный G7, имеет целью предоставить Украине долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.
Херсонщина: армейцы рф атаковали Белозерскую громаду, вспыхнул многоквартирный дом
Российские оккупанты обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине, в результате чего загорелся жилой дом. Несмотря на угрозу повторного обстрела, пожарные ликвидировали пожар.
В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА
Сын Михаила Романива, бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации, трагически погиб в столице. Сейчас подробности гибели неизвестны.
Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны
Доработанный законопроект о мобилизации, который имеет целью предоставить отдых тем, кто воюет на фронте с 2022 года, и обеспечить систему замены, будет подан в Верховную Раду через несколько недель, сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.