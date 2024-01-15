Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Самолеты А-50 и Ил-22 обычно работали в паре и выполняли задачи, связанные с разведкой и мониторингом систем ПВО. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

А-50 - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, напомнил эксперт.

Именно эти самолеты позволяют видеть россиянам работу систем ПВО, работу тактического оружия, работу наших самолетов и вертолетов на огромном участке - фактически, на всей территории Украины. Эти самолеты как правило находятся в воздушном пространстве рф, и их фактически невозможно было уничтожить. Хотя примеры того, что уничтожали, на территории Брянской области в мае прошлого года, уже были. Вот эти самолеты позволяли россиянам очень активно мониторить ПВО - пояснил эксперт.

Жирохов напомнил, что одиночные "шахеды", которые запускала россия, и после налетов которых происходили массированные ракетные удары, как раз предназначались для обнаружения ПВО, а самолет А-50 - все фиксировал.

"Фиксировали наличие ПВО, и потом следующей ночью или в тот же день прилетали или баллистические ракеты, или ракеты воздушного базирования - вот такая связка, она работала. Кроме того, эти самолеты использовались для наведения собственной авиации. То есть удары этих Су-34 с управляемыми бомбами - они все именно с этого летающего командного пункта. россияне еще не доделали, чтобы они напрямую общались с сухопутными силами, поэтому всегда с А-50 летал Ил-22, то есть информация, которая шла с А-50 и передавалась на Ил-22 и дальше по другим каналам, передавалась для сухопутных войск. То есть эта связка - воздушные силы и сухопутные войска - она отрабатывалась с помощью Ил-22", - пояснил эксперт.

Что известно о сбитом российском самолете А-50: в Силах обороны дали характеристики

Жирохов отметил, что сбивание этих двух самолетов - "достаточно мощная" потеря. Он отметил, самолетов А-50 немного, это очень дорогая технология, а сам самолет является поздней советской разработкой, несколько модернизированной россиянами. Такие самолеты используются осторожно, отметил эксперт.

"Почему россияне так достаточно близко к линии фронта их подвели? Вероятно, были какие-то обманные маневры, или что-то выступало в качестве приманки, думаю. Вероятно, что мы не знаем обстоятельств, но, скорее всего, была вброшена какая-то информация, например, что там находится "Петриот", и для того, чтобы его найти, они передвинулись ближе на 20-30 км, которых было достаточно для поражения тем же "Петриотом", - предположил эксперт.

Напомним

14 января появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.