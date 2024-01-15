Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для россии, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.
Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине
Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.
Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк
Фрегат "адмирал макаров", вооруженный восемью ракетами "калибр", находится на боевом дежурстве. Также фиксируется нетипичное для данного времени развертывание 12 вражеских кораблей в Азовском и Черном морях.
Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации
Компания Microsoft стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, обогнав Apple, во многом благодаря своему акценту на генеративном искусственном интеллекте. Рост Microsoft, рыночная капитализация которой составляет 2,887 триллиона долларов, контрастирует с проблемами Apple на ключевых рынках и падением спроса на iPhone.
россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков
россияне планируют провести массовую мобилизацию, в том числе подростков, на оккупированной территории Херсонской области до 15 апреля.
А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря
Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50, который использовался для разведки и наведения ракетных ударов. Ожидается, что это существенно повлияет и, возможно, отсрочит будущие ракетные атаки на Украину.
Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам
Favbet Foundation организовал поездку украинца на чемпионат Европы по шахматам.
Дотянул до аэродрома: появилось фото подбитого над Азовским морем Ил-22
В сети появилось фото поврежденного российского самолета Ил-22, который этой ночью подбили Силы обороны Украины.
песков заявил, что кремль не располагает информацией о сбитых А-50 и Ил-22 рф - росСМИ
пресс-секретарь президента рф отрицает, что кремль знает о сбитых над Азовским морем самолетах А-50 и Ил-22.
Шольц пропустит форум в Давосе
Канцлер Шольц не будет присутствовать на Давосском форуме; Германию будут представлять немецкие министры.