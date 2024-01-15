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Військовий експерт розповів, які завдання виконували та як працювали збиті ЗСУ ворожі літаки А-50 та Іл-22

Військовий експерт розповів, які завдання виконували та як працювали збиті ЗСУ ворожі літаки А-50 та Іл-22

Київ • УНН

 • 146192 перегляди

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що ураження А-50 та Іл-22 - це значна втрата для hосії, оскільки це дорогі літаки пізнього радянського періоду.

Літаки А-50 та Іл-22 зазвичай працювали в парі та виконували завдання, пов’язані з розвідкою та моніторингом систем ППО. Про це у коментарі УНН розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, нагадав експерт.

Саме ці літаки дозволяють бачити росіянам роботу систем ППО, роботу тактичної зброї, роботу наших літаків і вертольотів на величезній ділянці – фактично, на всій території України. Ці літаки як правило знаходяться в повітряному просторі рф, і їх фактично неможливо було знищити. Хоча приклади того, що знищували, на території Брянської області торік у травні, уже були. Ось ці літаки дозволяли росіянам дуже активно моніторити ППО

- пояснив експерт.

Жирохов нагадав, що поодинокі "шахеди", які запускала росія, і після нальотів яких відбувалися масовані ракетні удари, якраз призначалися для виявлення ППО, а літак А-50 – усе фіксував.

"Фіксували наявність ППО, і потім наступної ночі чи в той же день прилітали чи балістичні ракети, чи ракети повітряного базування – ось така зв’язка, вона працювала. Окрім того, ці літаки використовувалися для наведення власної авіації. Тобто удари оцих Су-34 з керованими бомбами – вони всі саме з цього літаючого командного пункту. росіяни ще не доробили, щоб вони напряму спілкувалися з сухопутними силами, тому завжди з А-50 літав Іл-22, тобто інформація, яка йшла з А-50 та передавалася на Іл-22 і далі по інших каналах, передавалася для сухопутних військ. Тобто оця зв’язка - повітряні сили і сухопутні війська - вона відпрацьовувалася за допомогою Іл-22", - пояснив експерт.

Що відомо про збитий російський літак А-50: у Силах оборони дали характеристики15.01.24, 01:55 • 37496 переглядiв

Жирохов зауважив, що збиття цих двох літаків - "достатньо потужна" втрата. Він зауважив, літаків А-50 небагато, це дуже дорога технологія, а сам літак є пізньою радянською розробкою, дещо модернізованою росіянами. Такі літаки використовуються обережно, зауважив експерт.

"Чому росіяни так досить близько до лінії фронту їх підвели? Певно, були якісь обманні маневри, або щось виступало як приманка, думаю. Певно, що ми не знаємо обставин, але, скоріш за все, була вкинута якась інформація, наприклад, що там знаходиться "Петріот", і для того, щоб його знайти, вони пересунулися ближче на 20-30 км, яких було достатньо для ураження тим же "Петріотом", - припустив експерт.

Нагадаємо

14 січня з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літака – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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