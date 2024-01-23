Російські ракети «Кинжал» програють бій із Patriot, це розчаровує Китай – ЗМІ
Київ • УНН
Китайські оборонні експерти розчаровані можливостями російських гіперзвукових ракет "Кинджал" після того, як кілька з них були збиті Україною за допомогою системи "Патріот". Ці висновки є важливими для Китаю, який готується до потенційних конфліктів зі США, зокрема, щодо Тайваню.
Китайські експерти в галузі оборони розчаровані характеристиками російських гіперзвукових ракет "Кинджал", особливо коли Україна їх збиває системою Patriot. Про це пише Newsweek, передає УНН.
Деталі
Аналітики зазначають, що Пекін бере це до уваги, оскільки зенітно-ракетну систему американського виробництва розгортає Тайвань, чия армія має понад десяток батарей на додаток до систем ППО власного виробництва.
Китай уважно стежить за успіхами й невдачами свого російського союзника та українських військ, оснащених американською зброєю, щоб підготувати свої сили до потенційного протистояння зі США з питання про майбутнє Тайваню, який Пекін вважає частиною китайської території.
Російські "Кинджали" не змінюють правила гри, як сподівався Кремль. З’являється дедалі більше доказів того, що те, що говорять США та Україна стосовно цього, є правдою
За словами аналітиків, "Кинджали" здебільшого базувалися на технології 1980-х років, і зараз їх кількість, ймовірно, дуже обмежена.
Спостерігачі акцентують, що Сполучені Штати також збирають в Україні велику кількість аналітичних даних, які допоможуть удосконалити їхні ракетні можливості в майбутньому і водночас дадуть Пекіну привід для занепокоєння.
Російські літаки ІЛ-22М та А-50 могли збити ЗРК Patriot – військовий експерт16.01.24, 03:35 • 29586 переглядiв