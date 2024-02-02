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Японія не ухвалювала рішення про передачу Україні ракет для систем Patriot - посол

Японія не ухвалювала рішення про передачу Україні ракет для систем Patriot - посол

Київ • УНН

 • 30015 перегляди

За словами Сергія Корсунського, Японія не приймала рішення про передачу Україні ракет Patriot, оскільки є тільки виробником ракетних систем і передає їх США. Що буде далі відбуватися з цими ракетами не стосується японсько-українських відносин. Це компетенція Сполучених штатів.

Японія, яка виробляє за американською ліцензією ракети для Patriot і передає їх США, не приймала рішення про передачу ракет Україні, оскільки це компетенція США. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає УНН.

Ніякого рішення Японія не приймала. 9 стаття Конституції Японії забороняє передавати зброю кому б це не було. У зв’язку з напруженою ситуацією в світі, два роки в Японії тому було переглянуто нормативну документацію і замість категоричної неможливості передачі зброї була запроваджена програма Офіційної допомоги в безпеці, згідно з якою можна передавати нелітальне озброєння. Але все одно залишається заборона передавати країнам, які перебувають в стані конфлікту

- сказав Корсунський.

Він додатково наголосив, що така заборона стосується не лише України, а й всіх країни світу.

Японія виробляє за американською ліцензією ракети для Patriot і вона передає їх США. Що буде далі відбуватися з цими ракетами не стосується японсько-українських відносин. Це компетенція Сполучених штатів

- додав Корсунський.

Нагадаємо

Інформація про можливе постачання ракет для Patriot Україні через США з'явилася наприкінці грудня в ЗМІ. Зазначалося, що Японія готує значне політичне зрушення у своїх правилах військового експорту, яке дозволить експортувати кілька десятків ракет для Patriot до Вашингтону. Своєю чергою, США зможуть направити більше засобів ППО в Україну.

Російські ракети «Кинжал» програють бій із Patriot, це розчаровує Китай – ЗМІ23.01.24, 04:32 • 48661 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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