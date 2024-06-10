Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

Блогер Алена Яхно опубликовала фото с празднования дня рождения бывшего командующего Сил ТрО Игоря Танцюры в 2018 году. На нем он вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в миллиардных махинациях с одеждой и продуктами для ВСУ, передает УНН со ссылкой на ФАКТЫ.

На то время главнокомандующим ВСУ был Валерий Залужный, его заместителем — Евгений Мойсюк, которому по вертикали подчинялся Танцюра вместе с ТрО. Напомним, в последнее время Мойсюка называют возможным кандидатом на должность Главнокомандующего ВСУ в случае увольнения Александра Сырского.

"В голове крутится коварный вопрос: возможно ли с 2018 года крутить такие сделки на армейских тендерах без посторонней помощи? Танцюра был уволен, Гринкевич отправлен в СИЗО, а знаменитый генерал ничего не знал? Как-то оно не очень хорошо пахнет", - написала Яхно.

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Игорь Гринкевич, с которым расторгло соглашения Министерство обороны после громкого коррупционного скандала, пытался предоставить неправомерную выгоду сотруднику ГБР, чтобы тот поспособствовал в снятии ареста с имущества его компаний.