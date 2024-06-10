Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет
Киев • УНН
Блогер Елена Яхно опубликовала фото, на которой бывший командующий Сил ТРО Игорь Танцюра празднует свой день рождения в 2018 году с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в мошенничестве с многомиллиардными контрактами на поставку одежды и продовольствия для Вооруженных сил Украины.
Блогер Алена Яхно опубликовала фото с празднования дня рождения бывшего командующего Сил ТрО Игоря Танцюры в 2018 году. На нем он вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в миллиардных махинациях с одеждой и продуктами для ВСУ, передает УНН со ссылкой на ФАКТЫ.
На то время главнокомандующим ВСУ был Валерий Залужный, его заместителем — Евгений Мойсюк, которому по вертикали подчинялся Танцюра вместе с ТрО. Напомним, в последнее время Мойсюка называют возможным кандидатом на должность Главнокомандующего ВСУ в случае увольнения Александра Сырского.
"В голове крутится коварный вопрос: возможно ли с 2018 года крутить такие сделки на армейских тендерах без посторонней помощи? Танцюра был уволен, Гринкевич отправлен в СИЗО, а знаменитый генерал ничего не знал? Как-то оно не очень хорошо пахнет", - написала Яхно.
Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Игорь Гринкевич, с которым расторгло соглашения Министерство обороны после громкого коррупционного скандала, пытался предоставить неправомерную выгоду сотруднику ГБР, чтобы тот поспособствовал в снятии ареста с имущества его компаний.
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет
Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина
Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди
Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света
Украина и Польша провели переговоры по экспорту украинского сахара в ЕС
Было три удара КАБами: в Харькове известно о двух раненых
Оккупанты ударили КАБом по Харькову, в результате атаки вспыхнул дом - ОВА
Популярные
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин
Публикации
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет
Блогер Елена Яхно опубликовала фото, на которой бывший командующий Сил ТРО Игорь Танцюра празднует свой день рождения в 2018 году с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в мошенничестве с многомиллиардными контрактами на поставку одежды и продовольствия для Вооруженных сил Украины.
Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина
10 июня российские оккупационные войска нанесли 17 ударов по Днепропетровской области, запустив 13 беспилотников-камикадзе и нанеся артиллерийские удары, повредив здания, инфраструктуру и ранив 45-летнего мужчину.
Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину
75-летнего мужчину пытаются деблокировать из-под обломков дома в Харькове после нападения россии.
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи и прыгнул на трибуны, ранив нескольких человек, прежде чем его поймали.
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ
В Миргороде Полтавской области был слышен взрыв во время воздушной тревоги.
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди
Шесть человек получили ранения, а жилые здания, гаражи и автомобили были повреждены в результате вражеских ударов по Харькову, возможно, люди оказались в ловушке под обломками частного дома.
Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света
Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений света будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00.
Украина и Польша провели переговоры по экспорту украинского сахара в ЕС
Украина и Польша обсудили возобновление экспорта украинского сахара в ЕС после сбора нового урожая сахарной свеклы в сентябре, после временного запрета Украины на беспошлинный экспорт сахара в ЕС.
Было три удара КАБами: в Харькове известно о двух раненых
Российские захватчики трижды обстреляли Харьков КАБами, что привело к пожару и по меньшей мере двум раненым.
Оккупанты ударили КАБом по Харькову, в результате атаки вспыхнул дом - ОВА
российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, вспыхнул пожар в доме. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.