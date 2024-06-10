Яхно про можливе підвищення Мойсюка: якось не дуже добре тхне
Київ • УНН
Блогер Олена Яхно опублікувала фото, на якій колишній командувач Сил ТрО Ігор Танцюра святкує свій день народження в 2018 році з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у шахрайстві з багатомільярдними контрактами на постачання одягу і продовольства для Збройних сил України.
Блогерка Альона Яхно опублікувала фото зі святкування дня народження колишнього командувача Сил ТрО Ігоря Танцюри у 2018 році. На ньому він разом з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у мільярдних махінаціях з одягом і харчами для ЗСУ, передає УНН із посиланням на ФАКТИ.
На той час головнокомандувачем ЗСУ був Валерій Залужний, його заступником — Євген Мойсюк, якому по вертикалі підпорядковувався Танцюра разом із ТрО. Нагадаємо, останнім часом Мойсюка називають можливим кандидатом на посаду Головнокомандувача ЗСУ у разі звільнення Олександра Сирського.
"В голові крутиться підступне питання: чи можливо з 2018 року крутити такі оборудки на армійських тендерах без сторонньої допомоги? Танцюру було звільнено, Гринкевич відправлений у СІЗО, а славетний генерал нічого не знав? Якось воно не дуже добре тхне", — написала Яхно.
Раніше ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Ігор Гринкевич, з яким розірвало угоди Міністерство оборони після гучного корупціонного скандалу, намагався надати неправомірну вигоду співробітнику ДБР, аби той посприяв у знятті арешту з майна його компаній.