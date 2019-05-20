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Как пройдет первый день Зеленского в статусе Президента Украины

Как пройдет первый день Зеленского в статусе Президента Украины

Киев  •  УНН

 • 15576 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В понедельник, 20 мая, состоится инаугурация избранного Президентом Украины Владимира Зеленского. Как пройдет его первый рабочий день в статусе Президента Украины, предлагает пересмотреть УНН.

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Так, программа предусматривает:

  • 10:00-11:00 - участие избранного Президентом Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу;
  • 11:05-11:20 - участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины, Мариинский дворец;
  • 11:20-11:50 - приветствие Президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;
  • 12:00-13:30 - участие Президента Украины Владимира Зеленского в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост Президента Украины в Мариинском дворце;
  • 14:30-17:00 (ориентировочно) - двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.

Добавим, как ожидается, около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

В команде Зеленского указали на трудности из-за инаугурации в будний день, в частности, для иностранных делегаций.

Сам Зеленский ранее называл ожидаемым днем инаугурации выходной - 19 мая.

По официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.

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