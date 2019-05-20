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Як пройде перший день Зеленського у статусі Президента України

Як пройде перший день Зеленського у статусі Президента України

Київ • УНН

 • 15577 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У понеділок, 20 травня, відбудеться інавгурація обраного Президентом України Володимира Зеленського. Як пройде його перший робочий день у статусі Президента України, пропонує переглянути УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День "І": як відбуватиметься інавгурація Зеленського

Так, програма передбачає:

  • 10:00-11:00 – участь обраного Президентом України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові;
  • 11:05-11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України, Маріїнський палац;
  • 11:20-11:50 – вітання Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці;
  • 12:00-13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост Президента України у Маріїнському палаці;
  • 14:30-17:00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Додамо, як очікується, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.

У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень, зокрема, для іноземних делегацій.

Сам Зеленський раніше називав очікуваним днем інавгурації вихідний - 19 травня.

За офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.

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