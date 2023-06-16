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"Я все еще жив": Папу Франциска выписали из больницы

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Папа Франциск сегодня утром покинул римскую больницу "Джемелли" после девяти дней госпитализации. Понтифика, улыбающегося и в хорошем состоянии, встретили аплодисментами многочисленные присутствующие возле поликлиники, он пошутил, что "все еще жив", передает УНН со ссылкой на Fanpage

"Я все еще жив": Папу Франциска выписали из больницы

Детали

Папу Франциска выписали из больницы "Джемелли", и сегодня он покинул клинику, в которой находился девять дней после операции лапаротомии, которую ему пришлось перенести. Понтифик выехал сегодня утром, как и было запланировано накануне, и теперь продолжит свое выздоровление в Ватикане, в доме "Санта Марта", где он проживает.

Папа Франциск вышел из частных апартаментов на десятом этаже больницы и был сопровожден к главному входу в инвалидной коляске, с которой он вынужден передвигаться уже некоторое время и которая также будет сопровождать его в ближайшие дни, чтобы избежать перенапряжения, как рекомендовали врачи.

Перед входом в больницу "Джемелли" понтифика ждала толпа верующих, а также журналистов. Врачи и медсестры выглядывали из окон, чтобы поприветствовать его. Папы Франциск отвечал на приветствия улыбчиво, беззаботно и шутил о своем самочувствии.

Цитата

"Все еще жив", - заявил Папа.

Перед тем, как добраться до своих апартаментов в Ватикане, он также остановится в базилике Санта Мария Маджоре, чтобы помолиться.

Дополнение

Папа Римский Франциск был госпитализирован для операции на брюшной полости 7 июня. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Он хорошо отреагировал как на операцию, так и на анестезию. 

В июле 2021 года Франциск провел 10 дней в "Джемелли", где ему удалили 33 сантиметра толстого кишечника. Он страдал от того, что в Ватикане назвали сильным воспалением и сужением толстой кишки. В интервью агентству Associated Press в январе Франциск сказал, что дивертикулез, или выпячивание в стенке кишечника, которые стали причиной операции 2021 года, вернулись.

После операции 2021 года Франциск сказал, что может есть все, что захочет, но пожаловался, что плохо отреагировал на общий наркоз, который использовался во время более длительной, чем ожидалось, процедуры. 

Тот факт, что он вернулся на операцию, свидетельствует о том, что у него не было другого выбора, кроме как лечить кишечную проблему, особенно учитывая плотный график предстоящих путешествий этим летом, отмечает АР.

В последнее время у Франциска очень плотный график, ежедневно по несколько аудиенций. Недавно Ватикан подтвердил насыщенный поездками август, когда Святой Престол и Италия обычно находятся в отпуске, с четырехдневным визитом в Португалию в первую неделю августа и такой же длительной поездкой в Монголию, которая начнется 31 августа.

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