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Ватикан отримав згоду кремля на приїзд до москви посланця Папи Римського

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Спецпосланець Ватикану кардинал Маттео Дзуппі отримав згоду кремля на візит до москви, однак коли саме відбудеться візит покищо не відомо. Про це заявив голова Конференції католицьких єпископів росії архиєпископ Паоло Пецці в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, передає УНН.

Ватикан отримав згоду кремля на приїзд до москви посланця Папи Римського

Деталі

62-річний Паоло Пецці вже шістнадцять років очолює єпархію російської столиці з сімдесятьма тисячами віруючих. На думку католицького архієпископа, здається важливим, що кардинал Дзуппі приїхав до Києва і, можливо, за словами Пецці, також приїде, до москви.

"Дуже важливо. Це не було чимось само собою зрозумілим", - зазначив він.

За його словами зараз, будь-який можливий діалог видається важким і складається думка, що все обертається на гірше.

Цитата

"Останнім часом і від Зеленського, і від кремля я читав дуже негативні заяви про можливе посередництво. І в такій застійній ситуації те, що посол Папи поїхав в Україну і отримав згоду кремля на приїзд до москви, хоча я не знаю коли, є знаком, який сам по собі не можна недооцінювати".

Архиєпископ назвав це "контртрендом" - знаком відкритих дверей. Він зауважив, що Святий Престол пояснив, що місія до Києва - це перш за все слухати і вивчати пропозиції.

"Також можна побачити дипломатичну розвідку: коли одна дорога здається закритою, інша готова. І я думаю, що це хороший спосіб не турбуватися про те, що вже знайдено рішення, а це дуже складно, а натомість зосередитися на тому, щоб слухати. Те, що пропозиція може бути почута і з москви, здається мені дуже важливим".

Пецці повідомив, що за інформацією наданою речником кремля, зустріч кардинала Маттео Дзуппі з путіним не планувалась, проте архієпископ зазначив що не знає "чи означає це, що вона не відбудеться".

Доповнення

Спецпосланець Ватикану кардинал Маттео Дзуппі прибув з дводенним візитом до Києва 5 червня. У пресслужбі Ватикану вказали, що основна ціль його візиту - "уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати гуманні жести, які сприяють послабленню напруженості.

Наступного дня він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, який обговорив із представником Папи Римського ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру. 

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