Ватикан получил согласие кремля на приезд в москву посланника Папы Римского

Детали

62-летний Паоло Пецци уже шестнадцать лет возглавляет епархию российской столицы с семьюдесятью тысячами верующих. По мнению католического архиепископа, кажется важным, что кардинал Дзуппи приехал в Киев и, возможно, по словам Пецци, также приедет в москву.

"Очень важно. Это не было чем-то само собой разумеющимся", — отметил он.

По его словам сейчас, любой возможный диалог представляется трудным и складывается мысль, что все оборачивается к худшему.

Цитата

"В последнее время и от Зеленского, и от кремля я читал очень негативные заявления о возможном посредничестве. И в такой застойной ситуации то, что посол Папы поехал в Украину и получил согласие кремля на приезд в москву, хотя я не знаю когда, является знаком, который сам по себе нельзя недооценивать".

Архиепископ назвал это "контр-трендом" - знаком открытых дверей. Он отметил, что Святой Престол объяснил, что миссия в Киев - это прежде всего слушать и изучать предложения.

"Также можно увидеть дипломатическую разведку: когда одна дорога кажется закрытой, другая готова. И я думаю, что это хороший способ не беспокоиться о том, что уже найдено решение, а это очень сложно, а вместо этого сосредоточиться на том, чтобы слушать. То, что предложение может быть услышано и из Москвы, кажется мне очень важным".

Пецци сообщил, что по информации, предоставленной представителем кремля, встреча кардинала Маттео Дзуппи с путиным не планировалась, однако архиепископ отметил, что не знает "означает ли это, что она не состоится".

Дополнение

Спецпосланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи прибыл с двухдневным визитом в Киев 5 июня. В пресс-службе Ватикана указали, что основная цель его визита - "внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, способствующие ослаблению напряженности.

На следующий день он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который обсудил с представителем Папы Римского ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

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