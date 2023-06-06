Зеленський зустрівся з посланцем Папи Римського, який приїхав в Україну із мирною місією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Україні Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Києві із спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Про це повідомляє пресслужба президента, пише УНН.
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Як повідомляється, президент обговорив із представником Папи Римського ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру.
Зеленський закликав Ватикан робити свій внесок в імплементацію мирного плану Києва.
“Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським” - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю.
Доповнення
У понеділок Святий Престол оголосив, що Дзуппі відправився з місією до української столиці як «посланник Святого Отця Франциска, щоб докладно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести гуманності, які допоможуть послабити напруженість».
Оголошення було зроблено після того, як офіційний представник Ватикану Маттео Бруні заявив 20 травня, що Папа Франциск доручив кардиналу Дзуппі очолити місію за погодженням із Державним секретаріатом, яка може «сприяти послабленню напруженості у конфлікті в Україні», сподіваючись, що це може відкрити шлях до миру, надію, яку Святий Отець ніколи не залишав.