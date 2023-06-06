Зеленский встретился с посланником Папы Римского, который приехал в Украину с мирной миссией

Детали

Как сообщается, президент обсудил с представителем Папы Римского ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

Зеленский призвал Ватикан вносить свой вклад в имплементацию мирного плана Киева.

“Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку война идет на нашей территории, алгоритм по достижению мира может быть только украинским” - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на россию способны повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю.

Дополнение

В понедельник Святой Престол объявил, что Дзуппи отправился с миссией в украинскую столицу в качестве «посланника Святого Отца Франциска, чтобы подробно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые помогут ослабить напряженность».

Объявление было сделано после того, как официальный представитель Ватикана Маттео Бруни заявил 20 мая, что Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию по согласованию с Государственным секретариатом, которая может «способствовать ослаблению напряженности в конфликте в Украине», надеясь, что это может открыть путь к миру, надежду, которую Святой Отец никогда не оставлял.