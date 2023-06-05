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Спецпосланець Ватикану сьогодні приїде до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Спецпосланець Ватикану кардинал Маттео Дзуппі сьогодні приїде з дводенним візитом до Києва, повідомляє пресслужба Святого Престолу, передає УНН.

Спецпосланець Ватикану сьогодні приїде до України

Цитата

"З посиланням на те, що раніше повідомляв Святий Престол, повідомляється, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї та голова єпископату Італії, відвідає Київ як посланець Святішого Отця Франциска", - ідеться у повідомленні.

"Це ініціатива, основна ціль якої - уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати гуманні жести, які сприяють послабленню напруженості", - вказали у пресслужбі Ватикану.

Доповнення

Як повідомлялося, Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні.

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