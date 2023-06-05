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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Спецпосланник Ватикана сегодня приедет в Украину

Киев • УНН

 • 488330 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Спецпосланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи сегодня приедет с двухдневным визитом в Киев, сообщает пресс-служба Святого Престола, передает УНН.

Спецпосланник Ватикана сегодня приедет в Украину

Цитата

"Со ссылкой на то, что ранее сообщал Святой Престол, сообщается, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и глава епископата Италии, посетит Киев в качестве посланника Святейшего Отца Франциска", - говорится в сообщении.

"Это инициатива, основная цель которой - внимательно выслушать украинскую власть о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, которые способствуют ослаблению напряженности", - указали в пресс-службе Ватикана.

Дополнение

Как сообщалось, Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине

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