У Ватикані підтвердили, що кардиналу Дзуппі доручено місію щодо війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні, деталі якої ще не визначені. Про це повідомив речник Святого Престолу Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН з посиланням на vaticannews.
Цитата
«Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії, яка ніколи не згасала у Святішого Отця, на те, що це зможе започаткувати мирні процеси. Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються», – таку заяву поширив Бруні.
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Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 13 травня попросив Папу Франциска підтримати мирний план Києва, і Папа зазначив, що Ватикан допоможе у репатріації українських дітей, захоплених росіянами.
На початку війни Франциск намагався дотримуватися збалансованого підходу в надії стати посередником, але пізніше почав різко засуджувати дії росії.
Франциск практично щотижня закликає до миру і неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом та москвою. Його пропозиція досі не призвела до жодного прориву.