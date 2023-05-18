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москва та Київ відповіли згодою на пропозицію Папи Римського прийняти його спецпосланців - ЗМІ

москва та Київ відповіли згодою на пропозицію Папи Римського прийняти його спецпосланців - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. москва та Київ відповіли згодою на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців, щоб обговорити перемир'я, повідомляє Il Sismografo, передає УНН.

Деталі

Кардинал Маттео Зуппі має вирушити до Києва, а архієпископ Клаудіо Гуджеротті в москву в рамках мирної місії Папи, яка б дозволила підписати угоду про перемир'я та розпочати діалог між Україною та росією.

"Президенти Зеленський та путін окремо домовилися про переговори зі спеціальними посланцями Святішого Отця для обговорення та досягнення перемир'я. Попередні питання дуже складні, і поки прогрес видається дуже обмеженим", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, попросив Папу Франциска підтримати мирний план Києва, і Папа зазначив, що Ватикан допоможе у репатріації українських дітей, захоплених росіянами.

На початку війни Франциск намагався дотримуватися збалансованого підходу в надії стати посередником, але пізніше почав різко засуджувати дії росії.

Франциск практично щотижня закликає до миру і неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом та москвою. Його пропозиція досі не призвела до жодного прориву.

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