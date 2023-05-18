москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского принять его спецпосланников - СМИ

Детали

Кардинал Маттео Зуппи должен отправиться в Киев, а архиепископ Клаудио Гуджеротти в москву в рамках мирной миссии Папы, которая бы позволила подписать соглашение о перемирии и начать диалог между Украиной и россией.

"Президенты Зеленский и путин отдельно договорились о переговорах со специальными посланниками Святейшего Отца для обсуждения и достижения перемирия. Предварительные вопросы очень сложные, и пока прогресс представляется очень ограниченным", — говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, попросил Папу Франциска поддержать мирный план Киева, и Папа отметил, что Ватикан поможет в репатриации украинских детей, захваченных россиянами.

В начале войны Франциск пытался придерживаться сбалансированного подхода в надежде стать посредником, но позже начал резко осуждать действия россии.

Франциск практически каждую неделю призывает к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к одному прорыву.