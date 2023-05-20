В Ватикане подтвердили, что кардиналу Дзуппи поручена миссия по войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине, детали которой еще не определены. Об этом сообщил представитель Святого Престола Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН со ссылкой на vaticannews.
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«Могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, Архиепископу Болоньи и Председателю Итальянской Епископской Конференции, задание провести миссию, по согласованию с Государственным Секретариатом, которая могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине, в надежде, которая никогда не угасала у Святейшего Отца, на то, что это сможет начать мирные процессы. Время этой миссии, как и способ ее совершения, в настоящее время изучаются», – такое заявление распространил Бруни.
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Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая попросил Папу Франциска поддержать мирный план Киева, и Папа отметил, что Ватикан поможет в репатриации украинских детей, захваченных россиянами.
В начале войны Франциск пытался придерживаться сбалансированного подхода в надежде стать посредником, но позже начал резко осуждать действия россии.
Франциск практически каждую неделю призывает к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к одному прорыву.