В Ватикане подтвердили, что кардиналу Дзуппи поручена миссия по войне в Украине

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«Могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, Архиепископу Болоньи и Председателю Итальянской Епископской Конференции, задание провести миссию, по согласованию с Государственным Секретариатом, которая могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине, в надежде, которая никогда не угасала у Святейшего Отца, на то, что это сможет начать мирные процессы. Время этой миссии, как и способ ее совершения, в настоящее время изучаются», – такое заявление распространил Бруни.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая попросил Папу Франциска поддержать мирный план Киева, и Папа отметил, что Ватикан поможет в репатриации украинских детей, захваченных россиянами.

В начале войны Франциск пытался придерживаться сбалансированного подхода в надежде стать посредником, но позже начал резко осуждать действия россии.

Франциск практически каждую неделю призывает к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к одному прорыву.