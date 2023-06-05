Спецпосланник Папы Римского побывал с визитом в Буче: детали

Детали

Как сообщили в ОВА, Руслан Кравченко отметил, что это первый визит Посла Папы Римского по вопросам мира в Украину, во время которого он воочию увидел, какую сверхвысокую цену украинцы платят за свободу и мир во всем мире.

В частности, представители делегации побывали возле церкви святого Андрея Первозванного в Буче. Это место, где во время оккупации были похоронены 119 мирных жителей.

«Подобные истории являются болью для всего цивилизованного мира. Посланник Папы Римского рассказал о массовых убийствах нацистами мирных людей возле итальянского города Болонья. Украинцы, как никто другой, стремятся, чтобы подобные страшные преступления против человечества никогда не повторялись», – подчеркнул глава обладминистрации.

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После вторжения россии в Украину Франциск посетил посольство Украины, чтобы продемонстрировать свою "озабоченность войной". В начале мая он объявил о проведении секретной мирной "миссии", заявив, что Ватикан готов содействовать возвращению украинских детей, вывезенных в россию. Вскоре после этого состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего миссию возглавил кардинал Дзуппи.