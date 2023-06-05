Спецпосланник Папи Римського побував із візитом у Бучі: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кардинал Маттео Зуппі, Спеціальний посланник Папи Римського Франциска побував із візитом у Бучі на Київщині. У поїздці регіоном його супроводжував голова Київської ОВА Руслан Кравченко та представники місцевої влади, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Деталі
Як повідомили в ОВА, Руслан Кравченко зазначив, що це перший візит Посла Папи Римського з питань миру до України, під час якого він на власні очі побачив, яку надвисоку ціну українці сплачують за свободу та мир в усьому світі.
Зокрема, представники делегації побували біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі. Це місце, де під час окупації були поховані 119 мирних мешканців.
«Подібні історії є болем для всього цивілізованого світу. Посланник Папи Римського розповів про масові вбивства нацистами мирних людей біля італійського міста Болонья. Українці, як ніхто інший, прагнуть, щоб подібні страшні злочини проти людства ніколи не повторювалися», – наголосив очільник обладміністрації.
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Додамо
Після вторгнення росії до України Франциск відвідав посольство України, щоб продемонструвати свою "заклопотаність війною". На початку травня він оголосив про проведення секретної мирної "місії", заявивши, що Ватикан готовий сприяти поверненню українських дітей, вивезених до росії. Незабаром після цього відбулася зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, після чого місію очолив кардинал Дзуппі.