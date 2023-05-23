Посланець Папи Римського з питань миру в Україні назвав війну "пандемією", яка торкнулась всіх

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У своїй першій публічній заяві після того, як його було призначено посланцем в Україні, кардинал Маттео Зуппі закликав до створення культури миру, щоб відповісти на «глибоку тривогу, іноді невисловлену, часто непочуту, народів, яким потрібний мир».

67-річний Зуппі є архієпископом Болоньї, президентом конференції італійських єпископів та ветераном мирних посередницьких ініціатив католицької церкви. Зуппі допомагав в укладанні мирних угод 1990-х років, що поклали край громадянським війнам у Гватемалі і Мозамбіку, і очолював комісію з переговорів про припинення вогню в Бурунді.

Пастор був призначений минулого року главою конференції італійських єпископів, і в цій ролі відкрив весняні збори конференції у вівторок широкою промовою про італійську церкву.

Цитуючи Франциска, Зуппі нагадав про часті емоційні вислови солідарності понтифіка із «замученим» українським народом і відповів на часту критику дипломатичної традиції Ватикану про нейтралітет та небажання Франциска публічно виступити проти кремля.

Зуппі припустив, що Франциск ні в якому разі не є нейтральним у вимозі миру.

«Сьогодні ми вдячні за його пророцтво, так рідко сьогодні, коли розмови про мир, здається, уникають прийняття будь-якої сторони або не визнають відповідальності», - сказав він.

Сказавши, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру, він додав: «Війна – це пандемія. Це стосується всіх нас».

«Церква і християни вірять у світ, ми всі покликані бути миротворцями, тим більше у страшній бурі конфліктів».

Доповнення

Франциск оголосив про існування миротворчої місії на шляху додому минулого місяця з Угорщини, де він зустрівся з посланцем російської православної церкви, яка рішуче підтримує війну. За кілька тижнів Франциск зустрівся у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським, який ясно дав зрозуміти, що не прийме територіальних поступок, і відкинув згадку Франциска про жертви з обох боків війни, заявивши, що не може бути рівності між жертвою та агресором.

Ватикан у суботу підтвердив, що Франциск доручив Зуппі місію «допомогти послабити напруженість у конфлікті в Україні, у нескінченній надії Святого Отця, що це може відкрити шлях до миру». Жодних додаткових подробиць не було оприлюднено.