Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине назвал войну "пандемией", которая коснулась всех

Детали

В своем первом публичном заявлении после того, как он был назначен посланником в Украине, кардинал Маттео Зуппи призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на «глубокую тревогу, иногда невысказанную, часто неуслышанную, народов, которым нужен мир».

67-летний Зуппи является архиепископом Болоньи, президентом конференции итальянских епископов и ветераном мирных посреднических инициатив католической церкви. Зуппи помогал в заключении мирных соглашений 1990-х годов, положивших конец гражданским войнам в Гватемале и Мозамбике, и возглавлял комиссию по переговорам о прекращении огня в Бурунди.

Пастор был назначен в прошлом году главой конференции итальянских епископов, и в этой роли открыл весеннее собрание конференции во вторник широкой речью об итальянской церкви.

Цитируя Франциска, Зуппи напомнил о частых эмоциональных выражениях солидарности понтифика с «замученным» украинским народом и ответил на частую критику дипломатической традиции Ватикана о нейтралитете и нежелании Франциска публично выступить против кремля.

Зуппи предположил, что Франциск ни в коем случае не является нейтральным в требовании мира.

«Сегодня мы благодарны за его пророчество, так редко сегодня, когда разговоры о мире, кажется, избегают принятия какой-либо стороны или не признают ответственности», — сказал он.

Сказав, что все христиане призваны внести свой вклад в установление мира, он добавил: «Война – это пандемия. Это касается всех нас».

«Церковь и христиане верят в мир, мы все призваны быть миротворцами, тем более в страшной буре конфликтов».

Дополнение

Франциск объявил о существовании миротворческой миссии на пути домой в прошлом месяце из Венгрии, где он встретился с посланником русской православной церкви, которая решительно поддерживает войну. Через несколько недель Франциск встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ясно дал понять, что не примет территориальных уступок, и отверг упоминание Франциска о жертвах с обеих сторон войны, заявив, что не может быть равенства между жертвой и агрессором.

Ватикан в субботу подтвердил, что Франциск поручил Зуппи миссию «помочь ослабить напряженность в конфликте в Украине, в бесконечной надежде Святого Отца, что это может открыть путь к миру». Никаких дополнительных подробностей не было обнародовано.