Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине назвал войну "пандемией", которая коснулась всех

ukru
13 марта, 19:26 • 45772 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103765 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107110 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107319 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101485 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94400 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110130 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131317 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170903 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202044 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39804 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34816 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 20465 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43844 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 22335 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170903 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202044 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143886 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150411 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65025 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103588 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120609 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156311 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163187 просмотра
Актуальное
Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине назвал войну "пандемией", которая коснулась всех

Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине назвал войну "пандемией", которая коснулась всех

Киев • УНН

 • 581280 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Посланник мира Папы Франциска в Украине, ветеран посреднических усилий католической церкви по урегулированию конфликтов, во вторник назвал войну «пандемией» и сказал, что все христиане должны быть миротворцами. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

В своем первом публичном заявлении после того, как он был назначен посланником в Украине, кардинал Маттео Зуппи призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на «глубокую тревогу, иногда невысказанную, часто неуслышанную, народов, которым нужен мир».

67-летний Зуппи является архиепископом Болоньи, президентом конференции итальянских епископов и ветераном мирных посреднических инициатив католической церкви. Зуппи помогал в заключении мирных соглашений 1990-х годов, положивших конец гражданским войнам в Гватемале и Мозамбике, и возглавлял комиссию по переговорам о прекращении огня в Бурунди.

Пастор был назначен в прошлом году главой конференции итальянских епископов, и в этой роли открыл весеннее собрание конференции во вторник широкой речью об итальянской церкви.

Цитируя Франциска, Зуппи напомнил о частых эмоциональных выражениях солидарности понтифика с «замученным» украинским народом и ответил на частую критику дипломатической традиции Ватикана о нейтралитете и нежелании Франциска публично выступить против кремля.

Зуппи предположил, что Франциск ни в коем случае не является нейтральным в требовании мира.

«Сегодня мы благодарны за его пророчество, так редко сегодня, когда разговоры о мире, кажется, избегают принятия какой-либо стороны или не признают ответственности», — сказал он.

Сказав, что все христиане призваны внести свой вклад в установление мира, он добавил: «Война – это пандемия. Это касается всех нас».

«Церковь и христиане верят в мир, мы все призваны быть миротворцами, тем более в страшной буре конфликтов».

Дополнение

Франциск объявил о существовании миротворческой миссии на пути домой в прошлом месяце из Венгрии, где он встретился с посланником русской православной церкви, которая решительно поддерживает войну. Через несколько недель Франциск встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ясно дал понять, что не примет территориальных уступок, и отверг упоминание Франциска о жертвах с обеих сторон войны, заявив, что не может быть равенства между жертвой и агрессором.

Ватикан в субботу подтвердил, что Франциск поручил Зуппи миссию «помочь ослабить напряженность в конфликте в Украине, в бесконечной надежде Святого Отца, что это может открыть путь к миру». Никаких дополнительных подробностей не было обнародовано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы